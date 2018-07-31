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Zam dalgaları kabarıyor

Piyasalarda hararet yükseliyor. Ekonomide büyük zam dalgaları yola çıktı. Toplu zam furyası birçok ürünü etkiledi. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıdaya kadar birçok kalemle ilgili zam oranları kamaoyuna yansımaya başladı...

Zam dalgaları kabarıyor

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık bir simitte ortalama 15-20 gram arası susam kullanıldığını açıkladı.

Özdemir, Artan maliyetler sebebiyle simidin 1 lira 75 kuruşa satılmasını teklif ettiklerini söyledi.

ulusal.com.tr
HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

 

Etiketler; #zam #doğalgaz
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