Piyasalarda hararet yükseliyor. Ekonomide büyük zam dalgaları yola çıktı. Toplu zam furyası birçok ürünü etkiledi. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıdaya kadar birçok kalemle ilgili zam oranları kamaoyuna yansımaya başladı...

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık bir simitte ortalama 15-20 gram arası susam kullanıldığını açıkladı.



Özdemir, Artan maliyetler sebebiyle simidin 1 lira 75 kuruşa satılmasını teklif ettiklerini söyledi.



ulusal.com.tr

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL



