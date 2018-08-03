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Zam şampiyonu limon oldu

Enflasyon, Temmuz'da da çift hanenin altına düşmedi. Geçen ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyon bu ay yüzde 15.85'e yükseldi. Temmuz ayının zam şampiyonuysa yüzde 12,86 artış gösteren limon oldu.

Zam şampiyonu limon oldu

YIllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Esnaf satış yapamadığı için fiyatları düşürüyor, vatandaş ise artık herşeyi tane tane alıyor.

Üretiici fiyatları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı.

Alkole yapılan zam sonrasında Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürünlerde  2. sırayı rakı aldı.

Öte yandan elektrik ve doğalgaza zam Temmuz sonunda yapıldığı için enflasyon rakamına yansıtılmadı. Bu zamlar Ağustos enflasyon ayı rakamlarına yansıtılacak.


HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #zam #Şampiyon #enflasyon
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