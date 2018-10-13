Türk silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda PKK'nın Zap kampı vuruldu.
Hava harekatının ayrıntılarını Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştı. F-16'lar örgütün Zap kampı için havalandı, işaretlenen terör hedefleri bombalandı.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
ulusal.com.tr
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