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Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere operasyon düzenledi. Zap kampında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Zap bölgesine hava harekatı
Türk silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda PKK'nın Zap kampı vuruldu. 

Hava harekatının ayrıntılarını Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştı. F-16'lar örgütün Zap kampı için havalandı, işaretlenen terör hedefleri bombalandı.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.


ulusal.com.tr
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