Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne fırsat vermiyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi F-16'lar tarafından bombalandı. En az 3 PKK'lı öldürüldü. Siirt ve Bitlis kırsalında da örgüte ait silahlar ele geçirildi.

Türk askeri, PKK terör örgütüne göz açtırmıyor, tuzakladıkları bombalar imha ediliyor, gizledikleri silahlar bulunuyor, örgütün kampları havaya uçuruluyor.



Savaş uçakları, belirlenen hedefleri vurmak için havalandı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ateş altına alındı. İşeretlenen noktalar tam on ikide vuruldu.



İlk tespitlere göre en az 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar Siirt kırsalında da devam ediyor. 3 PKK'lının öldürüldüğü bölgede güvenlik güçleri arama yaptı. Örgüt üyelerine ait, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu.



PKK'nın tuzakladığı bombalar da askerlerin dikkati sayesinde tek tek yok ediliyor. Bitlis'te toprağa gömülü bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



ulusal.com.tr