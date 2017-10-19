Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Hakkari'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24 oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist topçu atışıyla, 2 terörist ise düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'e ulaştı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksekova'daki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31'e ulaştı.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonrası operasyon birliklerince sürdürülen temasta 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, Mardin Dargeçit'te bölücü terör örgütü mensuplarınca durdurulan araçtaki bir sivil kaçırıldı.