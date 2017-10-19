Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyanbölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi, 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilere yer verildi.
Açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam 4 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.
Hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyanbölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi, 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.