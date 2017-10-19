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Zap ve Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Zap ve Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyanbölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi, 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam 4 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zap #avaşin #basyan
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