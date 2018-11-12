Bölücü terör örgütü üyeleri bir darbe daha aldı. Üs bölgesine saldırmak isteyen PKK'lılar hava harekatıyla vuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgeleri bombalandı. 5 PKK'lı öldürüldü.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları da imha edildi.
Haftalık bilanço açıklamasını İçişleri Bakanlığı yaptı.
Terör örgütlerine 2 bin 388 operasyon düzenlendi. Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi.
10 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara yok edildi.
İç güvenlik operasyonlarında toplam 5 bin 86 kişi de gözaltına alındı.
ulusal.com.tr
TSK, PKK kamplarını vurmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftani'nin bölgesi ateş altına alındı, 5 PKK'lı öldürüldü. 1 hafta içerisinde de 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütü üyeleri bir darbe daha aldı. Üs bölgesine saldırmak isteyen PKK'lılar hava harekatıyla vuruldu.