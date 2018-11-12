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Zap ve Haftanin'e hava harekatı

TSK, PKK kamplarını vurmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftani'nin bölgesi ateş altına alındı, 5 PKK'lı öldürüldü. 1 hafta içerisinde de 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Zap ve Haftanin'e hava harekatı

Bölücü terör örgütü üyeleri bir darbe daha aldı. Üs bölgesine saldırmak isteyen PKK'lılar hava harekatıyla vuruldu. 

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgeleri bombalandı. 5 PKK'lı öldürüldü.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları da imha edildi.

Haftalık bilanço açıklamasını İçişleri Bakanlığı yaptı. 

Terör örgütlerine 2 bin 388 operasyon düzenlendi. Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi.

10 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara yok edildi.

İç güvenlik operasyonlarında toplam 5 bin 86 kişi de gözaltına alındı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #haftanin #zap
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