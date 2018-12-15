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Zap ve Hakurk'a hava harekâtı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Zap ve Hakurk bölgelerinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da ise toplam 12 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Zap ve Hakurk'a hava harekâtı

Türk Ordusu Fırat'ın Doğusuna operesyon için hazırlanırken, bir yandan da terör yuvalarını vuruyor.

Bu kez Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk kamplarına hava harekâtı düzenlendi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Yurt içindeki operasyonların adresi Diyarbakır oldu. Lice, Kulp ve Silvan kırsalında PKK'lılara ait 5 kış sığınağı, 5 doğal mağara ve 2 doğal kaya kovuğu imha edildi.

Tunceli'de ise mağarada sıkıştırılan 6 PKK'lıdan 2'si etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Muş'ta da Jandarma Özel Harekât ve komando birlikleri de önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. İçinde çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 69 sığınak da imha edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #hakurk #zap #harekat #tsk
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