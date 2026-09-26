Zarean: Hizbullah askeri kapasitesini koruyor

Enstitü Başkanı Zarean, Hizbullah’ın Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara değinerek, “Hizbullah, Aksa Tufanı operasyonunun ertesi gününden itibaren Gazze’yi desteklemek ve İsrail’in Filistinliler üzerindeki askeri baskısını azaltmak amacıyla destek savaşı olarak adlandırılan ‘isnad savaşı’na dahil oldu.” dedi.

Yeni bir cephe açılmasının İsrail rejimini askeri gücünü bölmek zorunda bıraktığını belirten Zarean, bunun sonucunda işgal altındaki toprakların kuzeyindeki güvenliğin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Zarean, bu durumun söz konusu bölgelerde yaşayan 100 binden fazla İsraillinin yerinden edilmesine yol açtığını ifade etti. Zarean’a göre, Hizbullah komutanlarının suikastla öldürülmesi, çağrı cihazlarının patlatılması ve Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Haşim Safiyuddin ile diğer komutanların şehit edilmesinin ardından savaş daha şiddetli bir aşamaya girdi. Savaş 66 gün sürdü ve Lübnan’ın güneyinin bir bölümü İsrail’in işgali altına girdi. Daha sonra dış arabuluculukla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı temelinde ateşkes sağlandı. Zarean, İsrail rejiminin o tarihten bu yana ateşkesi 10 binden fazla kez ihlal ettiğini belirtti.

İSRAİL’İN “HAREKET SERBESTİSİ” STRATEJİSİ

Zarean, İsrail rejiminin “hareket serbestisi” olarak adlandırdığı stratejiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, İsrail’in tehdit olarak gördüğü hedeflere her zaman ve her yerde saldırma hakkını kendinde gördüğünü söyledi. Zarean, ateşkes sonrasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını da bu strateji çerçevesinde değerlendirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı başlatmasına değinen Zarean, “ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşının başlaması ve İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin şehit olduğunun açıklanmasının ardından Hizbullah çatışmaya dahil oldu.” dedi.

Hizbullah’ın savaşa katılmasında, inançsal motivasyonun ve İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin Lübnan halkındaki konumunun yanı sıra, ateşkesin tekrarlanan ihlallerine karşılık verilmesinin de önemli amaçlardan biri olduğunu ifade etti. Hizbullah’ın bu savaşta sahadaki varlığının operasyonel açıdan etkili olduğunu belirterek, İsrail rejiminin hava gücünün yaklaşık yüzde 20’sinin Lübnan cephesine yöneldiğini ve bunun sonucunda İsrail’in tüm hava kapasitesini İran’a karşı kullanamadığını söyledi.

Tahran’ın ateşkes için Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulmasını gündeme getirdiğini belirten Zarean, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bunu kabul etmediğini bildirdi. Zarean, İsrail rejiminin Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırısını İran açısından “kırmızı çizgi” olarak nitelendirerek, İran’ın ardından işgal altındaki bölgelere karşı “Nasr” füze operasyonunu gerçekleştirdiğini ve bunun caydırıcılık oluşturduğunu söyledi. Ona göre İsrail, bu operasyonun ardından Dahiye’ye saldırmadı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ HEDEFLERİ

Zarean, İsrail rejiminin temel hedeflerinin Hizbullah’ın askeri kapasitesini zayıflatmak, operasyonel gücünü etkisiz hale getirmek ve güney Lübnan’da yaşayanları bölgeden çıkarmak olduğunu söyledi. İsrail’in altyapıları, evleri, köyleri ve tarım arazilerini sistematik biçimde tahrip ettiğini belirten Zarean, toprakların tarımsal üretim kapasitesinin de ortadan kaldırıldığını ve böylece güney Lübnan’ın yaşanamaz bir bölgeye dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.