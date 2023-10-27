Zaza Doğan Suç Örgütü Çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya Operasyonu Duyurdu

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Kafes Operasyonu düzenlendi. Operasyonda Zaza Doğan organize suç örgütü çökertilirken 47 şüpheli de yakalandı.

Zaza Doğan Suç Örgütü Çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya Operasyonu Duyurdu
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Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları kararlılıkla sürüyor. Geniş kapsamlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonları'nda bir suç örgütü daha çökertildi. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Zaza Doğan Suç Örgütü Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, elebaşı Doğan Aykut olan "Zaza Doğan" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Muğla, Bursa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldığını belirtti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini de paylaştı.

Yerlikaya, suç örgütüne yönelik şunları kaydetti:

- İstanbul genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 farklı iş yeri ve ikamete silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 8 tabanca ve 1 kilogram uyuşturucunun da ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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