Zehir kuryelerinin akılalmaz taktikleri işe yaramadı: Midelerinden 75 kapsül uyuşturucu çıktı!

Bingöl'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında 75 kapsül halinde 775 gram metamfetamin taşıdıkları hastanedeki tedaviyle ortaya çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:

Bingöl'de uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda, bedenlerinde gizledikleri 775 gram metamfetamin ile kente giriş yapan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucuyu mide ve bağırsaklarında taşıdıkları belirlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerini ve istihbarat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetler neticesinde, 3 şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin, uyuşturucuyu "yutma ve tıkma" yöntemiyle bedenlerine gizledikleri saptandı ve şahıslar tıbbi müdahale için hastaneye götürüldü.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 75 KAPSÜL ÇIKTI

Hastanede doktorlar gözetiminde yapılan müdahaleler ve uygulanan tedaviler sonucunda şüphelilerin bedenlerindeki uyuşturucu maddeler dışarı çıkarılıyor. Yapılan incelemelerde, şahısların mide ve bağırsaklarından toplam 75 kapsül halinde 775 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hastanede uygulanan tedavileri sona eren ve gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri için polis merkezine sevk ediliyor. Buradaki ifadeleri ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bingöl
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
2025 yılı işsizlik rakamları belli oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu
Lübnan Hizbullahından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon
"Savaş konjonktürüne çok iyi hazırlandık"
Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 25 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 25 Mart Çarşamba
Sakın dokunmayın, bedeli bir servet! Sakın dokunmayın, bedeli bir servet!