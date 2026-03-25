Zehir kuryelerinin akılalmaz taktikleri işe yaramadı: Midelerinden 75 kapsül uyuşturucu çıktı!

Bingöl'de uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda, bedenlerinde gizledikleri 775 gram metamfetamin ile kente giriş yapan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucuyu mide ve bağırsaklarında taşıdıkları belirlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerini ve istihbarat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetler neticesinde, 3 şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin, uyuşturucuyu "yutma ve tıkma" yöntemiyle bedenlerine gizledikleri saptandı ve şahıslar tıbbi müdahale için hastaneye götürüldü.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 75 KAPSÜL ÇIKTI

Hastanede doktorlar gözetiminde yapılan müdahaleler ve uygulanan tedaviler sonucunda şüphelilerin bedenlerindeki uyuşturucu maddeler dışarı çıkarılıyor. Yapılan incelemelerde, şahısların mide ve bağırsaklarından toplam 75 kapsül halinde 775 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hastanede uygulanan tedavileri sona eren ve gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri için polis merkezine sevk ediliyor. Buradaki ifadeleri ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.