Zehir tacirlerine 6 koldan kuşatma: 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmıyor.

Operasyonların merkez üssü olan Gürbulak Gümrük Kapısı’ndaki aramalarda 286 kilo metamfetamin ele geçirilerek dev bir sevkiyatın önüne geçildi. Batı sınırında ise Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısı’nda 22 kilo esrar yakalanırken; Doğu hattındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 25 kilo esrarın ülkeye girişi engellendi. Sahada etkin kabiliyet sergileyen ekipler, el konulan tüm maddeleri vakit kaybetmeden imha etti.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA KESİNTİSİZ DENETİM

Hava yolu kaçakçılığına yönelik denetimlerini sıkılaştıran Gümrük Muhafaza birimleri, İstanbul Havalimanı’nda önemli bir başarıya daha imza attı. Düzenlenen operasyonda 173 kilo esrar ele geçirildi. Bakanlık, bu mücadelenin toplum sağlığı ve gençlerin korunmasının yanı sıra suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ADLİ SÜREÇ VE TEKNİK TAKİP SÜRÜYOR

Gelişmiş risk analiz sistemleri ve teknik kontrol altyapısını kullanan ekipler, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütüldüğünü bildirdi. Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturmaların genişleyerek devam ettiği açıklandı.

