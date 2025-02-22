Zehir tacirlerine büyük darbe! 102 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesinde şüpheli bir adres tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bu adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair güçlü delillere ulaşıldı.

Savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

MERDİVENİN ALTINDAKİ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Adrese düzenlenen baskında yapılan detaylı aramalarda, beton merdivenin altına saklanmış 102 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, bu miktardaki uyuşturucunun piyasaya sürülmesi halinde binlerce insanın zehirlenebileceğini belirtti.

Operasyon kapsamında Z.U.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



