Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 378 şüpheli yakalandı.

Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Son Güncelleme:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 886 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 378 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

# zehir tacirleri # uyuşturucu
Çok Okunanlar
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'ye Göre Son Depremler Hangileri?
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'ye Göre Son Depremler Hangileri?
Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Öne Çıkanlar BÜTÇE DEĞİL TERÖRLE MÜCADELE! CHP AKKUYU NGS'Yİ HEDEF ALDI! | Ulusal Haber BÜTÇE DEĞİL TERÖRLE MÜCADELE! CHP AKKUYU NGS'Yİ HEDEF ALDI! | Ulusal Haber Kış Aylarında Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin! Kış Aylarında Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin!