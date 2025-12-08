Zehir tacirlerine büyük darbe! Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkeyi saran uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna aktardı. Bakan, son bir haftalık süreçte 72 ilde gerçekleştirilen ardışık operasyonlarda 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 72 ilde bir haftadır aralıksız sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. Yerlikaya, “352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Bakan Yerlikaya, operasyonların detaylarını aktarırken çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonların düzenlendiği iller şu şekilde sıralandı: Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas ve Yalova.