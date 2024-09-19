Zehir tacirlerine darbe: Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!

Düzce'de emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zehir tacirlerine darbe: Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
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Düzce'de siyasi tacirlerine yönelik genişleme operasyonu Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılanmaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sorunlarla mücadele kapsamında bir dizi çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan MRY ve RE adlı şüphelilerin aracı durdurularak, narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik sağlanarak ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından "uyuşturucu ticaret yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuna ilişkin paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeklerinin araçtaki çeşitli noktalarda ve bir çantada saklanmış saklanmış halde bulma anları yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
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