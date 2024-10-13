Zehir tacirlerine darbe: Gümrük kapılarında rekor ele geçirme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gümrük kapılarında rekor seviyede uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada olaylarla ilgli soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Gümrük kapılarında zehir tacirlerine ve kaçakçılara göz açtırılmadı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri rekor seviyede uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Hakkari, Esendere gümrük kapısında Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tırın dorsesinde 284 kilo metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir diğer operasyon da Edirne Hamzabeyli gümrük kapısında yapıldı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheli iki tırı takibe aldı. Arama yaptı. Tırlarda 24 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Olaylarla ilgili Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma yürütüldüğü bildirildi.