Zehir tacirlerine geçit yok: “NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “NARKOKAPAN-ADANA 2” isimli dev uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Adana merkezli olarak İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 130 torbacı gözaltına alındı. Operasyonun hazırlıklarının 3 ay sürdüğü açıklandı.

Operasyona dair bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu 3 ay boyunca, adeta ADANA’nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik. Ve düğmeye bastık.”

Operasyonda 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA),

16 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Baskınlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, geçen yıl 3 Haziran’da düzenlenen ilk “NARKOKAPAN-ADANA” operasyonunu da hatırlatarak, şunları paylaştı:

12 ayrı Uyuşturucu Organize Suç Örgütü çökertildi, 335 şüpheli yakalandı, 302 kişi tutuklandı.

Ali Yerlikaya açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!”