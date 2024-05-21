Zehir tacirlerine Narkoçelik-18 darbesi! On milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik 17 şehirde Narkoçelik-18 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyura İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-18 darbesi! On milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 17 ilde zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-18 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ON MİLYONLARCA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

210 ekip ve 865 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # uyuşturucu
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