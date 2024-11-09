Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 darbesi! Dev operasyonda 142 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yurt genelinde Narkoçelik-47 operasyonu düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 darbesi! Dev operasyonda 142 şüpheli tutuklandı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Narkoçelik-47 operasyonu düzenlendi.

142 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkoçelik-47 operasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "çevrim içi zehir tacirlerine" yönelik, 783 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 142'sinin tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyonların süreceğini vurguladı.

Siber devriyelerin, çevrim içi platformlar ve şifreli mesajlaşma ağlarındaki anahtar kelimeleri, sembolleri ve şüpheli hesapları izleyerek uyuşturucu satıcılarını tespit ettiğini bildiren Ali Yerlikaya, "Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyon görüntülerini paylaşan Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyon
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