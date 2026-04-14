Zehir tacirlerinin yeni yöntemi pes dedirtti! Kargoyla gelen buzdolabından uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Esenyurt ilçesinde bir kargo firmasına operasyon düzenlendi. İl dışından kargoyla gönderilen bir buzdolabının içine saklanmış halde 28 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sevkiyatla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İSTİHBARAT VE NARKOTİK POLİSİNDEN ORTAK TAKİP

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelindeki faaliyetler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İstanbul'a kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Yapılan takip ve incelemeler sonucunda, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir kargo firmasına gönderilen şüpheli paket tespit edildi.

BUZDOLABININ İÇİNDEN 23 POŞET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Belirlenen adrese giden polis ekipleri, söz konusu kargo paketini açarak arama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada, gönderilen buzdolabının içerisine zula edilmiş vaziyette 23 şeffaf poşet bulundu. Poşetlerin incelenmesiyle toplam 28 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan emniyet güçleri, kargo paketiyle bağlantılı olduğu saptanan 1 şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, resmi işlemlerinin yapılması ve sorgulanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.