Zehirlenme faciası: Mersin'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü yoğun bakımda

Olay, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi ve aile bireylerinin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine hastaneye başvurduğu bildirildi.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 2 yaşındaki Rana Elyusuf, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer aile bireyleri, tedavi için Mersin'deki farklı hastanelere sevk edildi. Sevk edilen çocuklardan Ömer Elyusuf (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer çocuklar Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) yoğun bakımda tutuluyor ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Anne Hazal Duho (29) ve baba Memun Elyusuf (34), tedavi görmeyi reddederek taburcu edildi.

Aileyle yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları bilgisi edinildi. AFAD ve sağlık ekipleri, olayın kaynağının netleştirilmesi için koruyucu kıyafetlerle evde detaylı inceleme yaptı.