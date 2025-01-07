Zehirlenme faciası: Mersin'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü yoğun bakımda

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran yabancı uyruklu bir ailenin iki çocuğu hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zehirlenme faciası: Mersin'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü yoğun bakımda
Yayınlanma:

Olay, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi ve aile bireylerinin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine hastaneye başvurduğu bildirildi.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 2 yaşındaki Rana Elyusuf, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer aile bireyleri, tedavi için Mersin'deki farklı hastanelere sevk edildi. Sevk edilen çocuklardan Ömer Elyusuf (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer çocuklar Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) yoğun bakımda tutuluyor ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Anne Hazal Duho (29) ve baba Memun Elyusuf (34), tedavi görmeyi reddederek taburcu edildi. 

Aileyle yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları bilgisi edinildi. AFAD ve sağlık ekipleri, olayın kaynağının netleştirilmesi için koruyucu kıyafetlerle evde detaylı inceleme yaptı.

6 aylık direnişin sonu: Polonez işçileri kazandı!6 aylık direnişin sonu: Polonez işçileri kazandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin zehirlenme
Günün Manşetleri
Polonez işçileri kazandı!
İsrail raporunda Türkiye ile doğrudan çatışma uyarısı
DEM Parti heyeti, Deva Partisi'ni ziyaret etti
En düşük emekli maaşı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması
FETÖ'de sular durulmuyor
Gazze'de can kaybı 45 bin 885 oldu
Kandil'den DEM Parti'ye talimatlar
"Aile Yılı'nda müjdeler verilecek"
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar
Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşı belli oldu En düşük emekli maaşı belli oldu
Sokakların sessiz hakimleri: Kediler ile insanlar arasında nasıl bir bağ var? Sokakların sessiz hakimleri: Kediler ile insanlar arasında nasıl bir bağ var?