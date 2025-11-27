Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı: 4’ü yoğun bakımda!

Ankara’nın Sincan ilçesinde 154 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 120 işçi yemek firması tarafından getirilen yemekten yedikten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgeden ambulanslar sevk edilirken, hastaneye başvuran işçi sayısının kısa sürede 154’e yükseldiği öğrenildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden 8’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 142 işçinin tedavisinin acil servislerde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, 4 işçinin durumunun daha ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.