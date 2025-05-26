Zehra Kınık'ın cezası belli oldu!

İstanbul Beykoz’da, kullandığı otomobille bir kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kınık’ın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zehra Kınık'ın cezası belli oldu!
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Olay, 9 Temmuz 2024’te saat 13.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada, kasksız şekilde yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma savrulurken, sürücü Öztürk yaralandı, arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki ise ağır yaralandı. Genç yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu ve yaya olarak yolda bulunan Muammer Kızıl ile İbrahim Ethem Üstünçelik’e çarptı. İki yaya da olayda yaralandı.

Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yolcusunun kask takmadığı belirlendi. Kaza sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık “asli kusurlu”, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki ise “tali kusurlu” olarak değerlendirildi.

Fatma Zehra Kınık hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Kınık’ın tali yoldan ana yola çıkarken kusurlu olduğu vurgulandı.

Kaza dosyasına; polis tarafından hazırlanan trafik tespit tutanağı, doktor raporları, tanık ve mağdur ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporu ve görüntü inceleme tutanağı gibi birçok belge eklendi. Tüm bu belgeler doğrultusunda mahkeme, Fatma Zehra Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmedildi.

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