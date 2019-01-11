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Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli başarıya imza attı"

Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukİŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un temel amacının istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması olduğunu söyledi.

Kurumun bu doğrultuda istihdama aracılık etmeye devam ettiğini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attı. İstihdamına katkı sağlananların 435 bin 317'si kadınlardan oluşuyor. İşe yerleştirilenlerden 210 bin 459'unu yükseköğretim mezunu, 430 bin 613'ünü ise gençler oluşturdu."

 Aktif işgücünden yarım milyon kişi faydalandı

Selçuk, bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR'un diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Kurumun iş gücünün niteliğini artırma konusunda da başarılı bir yılı geride bıraktığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2018 yılında işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitip kursları kapsamında 117 bin 239 ve girişimcilik eğitim programlarında da 81 bin 183 kişi olmak üzere aktif iş gücü programlarından 498 bin 934 kişinin yararlanmasını sağladık."

Öte yandan, Türkiye, Eurostat verilerine göre 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 490 bine ulaşan istihdam artışıyla Avrupa'da istihdamını en fazla artıran ülke oldu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk #bakan #işkur
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