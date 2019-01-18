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Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika EYT açıklaması ( Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor." dedi. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili olarak "gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika EYT açıklaması ( Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor." dedi. 

Emekli aylığı

Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak." diye konuştu.

Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin şunları söyledi: "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

Palu Ailesi

Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu? Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #eyt #Zehra Zümrüt Selçuk #Emeklilikte yaşa takılanlar
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