Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku'yu saniye saniye izlemiş!

Başsavcı Ebru Cansu ve JASAT ekipleri tarafından oluşturulan özel çalışma grubu, 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntüsünü ve PTS/HTS kayıtlarını inceleyerek operasyonun düğmesine bastı. Nisan 2026'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucu aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Tutuklanan İsimler ve Suçlamalar:

Kasten Öldürme Şüphesi:

Mustafa Türkay Sonel (Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu)

Erdoğan Elaldı (İl Özel İdaresi çalışanı - Gülistan ile son temas kuran kişi)

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme ve Resmi Belgeyi Bozma:

Tuncay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi)

Çağdaş Özdemir (Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi - Kayıtların silinmesi iddiası)

Zeinal Abarakov (Eski erkek arkadaş) ve ailesi (Engin Yücer, Cemile Yücer)

Şükrü Eroğlu (Dönemin yakın koruması) ve Gökhan Ertok (İhraç polis memuru)

Yağma:

Ferhat Güven (Gülistan’ın ablasına yönelik eylemi nedeniyle)



DİJİTAL TAKİP VE ZEINAL ABARAKOV’UN İFADESİ

Dosyadaki en çarpıcı teknik detaylardan biri, Gülistan Doku’nun telefonunda yapılan "Google etkinlik takibi" oldu. Ulusal Kriminal Büro’nun incelemesinde, Gülistan’ın telefonuna yönelik takiplerin Rusça olduğu ve Zeinal Abarakov tarafından yapıldığı değerlendirildi.

Abarakov’un Savunması: Zeinal Abarakov, jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddederek süreci şu şekilde açıkladı:

Google Hesabı: "Gülistan’ın telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. Kaybolduktan sonra telefonun yerini bulmak için kendi hesabımdan erişim sağlamaya çalıştım."

KYK Yurt Araması: "Arama geçmişinde 5 Ocak sonrası 'KYK YURT' araması yapıldığını fark ettim ama bunu ben yapmadım, KYK'nın ne olduğunu bile bilmiyorum."

Polis Koruması İddiası: Abarakov, Antalya’da bulundukları dönemde kendilerini koruyan polis müdürlerine bu hesap bilgilerini verdiğini iddia etti.

DOSYADAKİ KRİTİK EKSİKLER VE FİRARİLER

Soruşturma kapsamında firari olan ve ABD’de bulunduğu tespit edilen Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Munzur Üniversitesi’ndeki kamera kayıtlarından sorumlu personel ve hastane bilgi işlem görevlileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.