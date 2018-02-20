15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Bir görüntüde Halisdemir'in erbaşlara emir vermesi, diğer görüntüde dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın şehit Halisdemir'i alnından öpmesi görülüyor.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahının görüntüleri ortaya çıktı.
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapordaki görüntü ve fotoğraflar dava dosyasına eklendi.
Amerikancı darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı en kritik noktalardan biriydi.
Özel Kuvvetler'i ele geçirmeye giden FETÖ'cü general Semih Terzi ve ekibi karşısında Astsubay Ömer Halisdemir'i bulmuştu.
Görüntüler, şehit Halisdemir'in darbe girişimi gecesi saat 20.42'de karargah binasına girdiği, saat 23.58'de emir astsubayı odasının önüne geldiği esnada odadan çıkan erbaşlara bir şeyler söylediği, ardından odasına girdiği görülüyor.
Bir süre sonra şehit Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda telefon görüşmesi yaptıktan sonra dışarıya çıkıyor. Ve "Vur" emrini alan Astsubay Halisdemir, FETÖ'cü general Semih Terzi'yi alnından vurarak etkisiz hale getiriyor.
Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşınması yansıyor güvenlik kameralarına.
Terzi'nin, darbeci askerlerce helikopterle GATA'ya götürülmek üzere tekrar dışarı taşınması da görüntülerde yer alıyor.
Daha sonra yaşanan çatışmada Ömer Halisdemir şehit oldu. 16 Temmuz sabahı ise ÖKK Komutanı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı karargaha geliyor.
Aksakallı, darbeci general Semih Terzi'yi "vur" emrini verdiği şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i, üzerine örtükleri örtüyü kaldırarak alnından öpüyor.
ÖKK'ya ait güvenlik kameralarından elden edilen görüntülerden elde edilen bilirkişi rapourda dava dosyasına girdi.