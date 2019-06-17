Ergenekon kumpas davalarının firari eski savcısı Zekeriya Öz'ün gizlenen sicilini ortaya çıkaran Vatan Partisi Çine kurucu ilçe başkanı Hasan Akalın aramızdan ayrıldı... Akalın'ın naaşı Hallaçlar köyünde toprağa verildi.

Ergenekon kumpas davalarının firari eski savcısı Zekeriya Öz'ün gizlenen sicilini ilk kez ortaya çıkaran kişi olan Hasan Akalın hayatını kaybetti. Vatan Partisi Çine ilçesi kurucu başkanı olan Akalın, Çine'nin Hallaçlar köyünde (mahallesinde) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı, onu bu sözlerle uğurladı.



Akalın, aynı zamanda eski köy muhtarı ve 70'li yılların köylü önderlerindendi. İlerleyen hastalığına rağmen, son günlerinde bile köyüne kazandırdığı 40 dönümlük zeytinlik için mücadele ediyordu. Büyükşehir yasasıyla belediyeye geçen 40 dönümlük köy zeytinliğinin heba olmaması için uğraş veriyordu. Hasan Akalın'ın cenazesi, Hallaçlar mahalle mezarlığında toprağa verildi.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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