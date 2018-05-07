Ordu Belediye Başkanı AKP’li Yılmaz hakkında, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün kaçırılmasına göz yumduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Ordu Belediye Başkanı AKP’li Enver Yılmaz hakkında, FETÖ’nün kurduğu iddia edilen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)’nin ihalesini örgütün şirketine verdiği, ayrıca Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçırılmasına da göz yumduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TEDES, Belediyelerle Emniyet Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü, trafik hatalarını tespite yönelik bir sistem. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) kontrolünde kurulan TEDES aracılığıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne para aktarıldığı iddia edildi. İl Belediyelerinin TEDES yapım ihalesini özellikle FETÖ iltisaklı şirketlere verdiği belirtildi.

TEDES’in uygulanması için yedi pilot ilden biri de Ordu’ydu.



TEDES’TE ADİL ÖKSÜZ İZİ

Mesut Birler isimli vatandaş, dilekçesinde, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz hakkında özellikle basında çıkan iddiaların soruşturulmasını talep etti. Dilekçede Enver Yılmaz’ın, TEDES ihalelerini FETÖ bağlantılı firmalara verdiğini öne süren Birler, Ordu’da bu işi “FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olarak adlandırılan Adil Öksüz’ün yakını olan bir kişinin yaptığını ve TEDES sistemiyle toplanan paraların bir bölümünün Pensilvanya’ya gönderildiğini” öne sürdü.



60 MİLYON LİRA GELİR

Geçen yıl çalışması durdurulan TEDES’in Ordu’da yazdığı ceza miktarı 60 milyon TL’yi buldu. TEDES’le kesilen cezaların yüzde 70’i Maliye Bakanlığı’na, yüzde 15’i belediyeye, yüzde 15’i ise işletmeci şirketin kasasına aktarılmış. İddiaya göre işletmeci şirketler, TEDES’ten gelen yüzde 15’lik gelirin yüzde 10’unu FETÖ’ye aktarmış. 2017 Aralık ayında TEDES’in tekrar faaliyete geçeceğini duyuran Maliye Bakanlığı, elde edilen gelirlerin yüzde 70’inin Maliye Bakanlığına, yüzde 30’unun da belediyelere verilmesini kararlaştırdı.



‘ORDU’DAKİ HAİNİ BİLİYORUM’

AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk de Ordu’daki FETÖ soruşturmalarına müdahale edildiğini öne sürmüş, TEDES’e ve Zekeriya Öz’ün Ordu’dan kaçırılmasına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulunmuştu: “Kim bu hain? Çıkarın, millet suratına tükürsün bu hainin, kimliğinin de hiç önemi yok, ben biliyorum kimliğini! İsminin kim olduğunu da biliyorum. Ordu’da bir mobese hikayesi. Adım başı mobese! Şimdi soruyorum, bir, Zekeriya Öz’ü kaçıranlar kimler? İki, 15 Temmuz’da ve sonrasında mobese kayıtları silindi mi? Üç, bu mobese sistemini kuran kim, hangi örgütten, şu anda soruşturma var mı hakkında? FETÖ ile mobese sistemini kuranların bağı ne? O mobese kayıtları üzerinden bu örgüt alt yazılımla bu bilgileri kime transfer ediyordu? Ordu’da hiçbir şey yok mu? Bu örgüt hiç mi uğramamış Ordu’ya?”







MURATHAN DEMİRKIRAN/ AYDINLIK