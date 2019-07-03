Zeki Ön mezarı başında anıldı

Terör örgütü PKK'ya verilen ilk devrimci şehitti o. Gaziantep'in mücadele önderlerindendi. Öğretmen Zeki Ön, katledilişinin 40'ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK'yı ülkemizden ve bölgemizden temizlerken, Türkiye PKK'ya verdiği ilk şehitlerden birini, Zeki Hocayı andı.



Yıl 1979... PKK'nın Apo'cular grubu olarak bilindiği yıllar... Halkı bölmek için faaliyetlere başlayan PKK'nın ilk olarak hedeflediği ise birlikten yana tutum alan sosyalistler oldu. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Gaziantep İl Başkanı olan Zeki Ön, PKK'lılar tarafından katledildi.



1979 yılı, PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da tutunmaya çalıştığı yıllardı. Aydınlık'ın MİT-PKK ilişkisini ortaya çıkarmış, bunun ardından PKK, yani o günkü adıyla "Apocular", hem Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni hem de Aydınlık Gazetesi'ni hedef almıştı.



Aydınlık satışları engellenmeye çalışılıyor, temsilcileri ve okurları saldırılara uğruyor, dağıtım kamyonlarına örgüt mensuplarınca el konuluyordu. PKK, ölüm listesine bile aldı. O isimlerden biri de 33 yaşında bir devrimciydi. Adı Zeki Ön'dü.



Zeki Ön, evine giderken "Apocular" grubundan Müslim Erikli tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Ön, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Urfa'nın Suruç ilçesinde doğan Ön, öğretmenlik yaptığı Gaziantep'te tanınan ve sevilen bir devrimciydi. Mütevazi yaşamı ve bilgi birikimiyle halkın gönlünde yer tutmuş, onların "Zeki Hoca" sı olmuştu.



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