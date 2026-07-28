Zelenskiy ABD'ye ulaştı! Trump ile kritik füze görüşmesi

ABD’ye varışının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleştireceği temaslara ve savunma önceliklerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Zelenskiy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’ye ulaştım. Programımız kapsamında Başkan Trump, ekibi ve savunmamıza destek verebilecek kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. En önemli önceliğimiz, balistik füze savunması ve Amerika ile stratejik iş birliği. Barış daha da yakın olmalı."

SENATÖR LİNDSEY GRAHAM’IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD programı kapsamında yürüteceği ikili temasların ve savunma görüşmelerinin yanı sıra Ukrayna adına Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenine de iştirak edeceğini bildirdi.