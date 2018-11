Zeliha Çevirme… Herkes onu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de verdiği "Karamsar olmayalım. Biz kazanacağız" mesajıyla tanımıştı. Zeliha Nine, Ulusal Kanal'ın TÜRKSAT borcu için başlattığı imece çağrısına da kayıtsız kalmadı. "Ulusal Kanal susturulamaz" diyerek 50 yıldır sakladığı küpelerini kanala bağışlayan Zeliha Nine, herkesi imeceye katılmaya davet etti.

Zeliha Çevirme... Herkes onu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'den verdiği bu mesajla tanımıştı.



Türk milletinin karamsar olmamasını isteyen Zeliha Nine binlerce yurtsever gibi Ulusal Kanal'a el verdi.



TÜRKSAT borcu için başlatılan imeceye Zeliha nine de karşılık verdi. Zeliha nine 50 yıldır sakladığı işte bu küpeleri ulusal kanala bağışladı.



"Ulusal Kanal susturulamaz" diyen Zeliha Nine neden küpelerini bağışladığını anlattı.



78 yaşındaki Zeliha Çevirme, küpelerin hikayesini de Ulusal Kanal ekibiyle paylaştı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr