Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nden şehit acısı! Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim görev başında şehit düştü

Bakanlık ve askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre süreç şu şekilde gelişti:

Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde vatanî görevini sürdüren Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında aniden rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine hızla hastaneye sevk edilen kahraman askerimiz, burada doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehadet mertebesine erişti.

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

AFRİN BÖLGESİNDE GÜVENLİK FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından Afrin ve çevresinde bölgenin güvenliğini sağlamak, terör unsurlarından arındırmak ve yaşamın normale dönmesine katkı sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in ani ve acı kaybı, silah arkadaşlarını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.