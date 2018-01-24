Türk ordusu Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı" harekatında önemli başarılara imza atıyor. Operasyonlarda en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekatın ilk 5 gününde ise şehit sayımız 3'e yükseldi.

Zeytin Dalı Harekâtı beşinci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi sürüyor.



Geçen gün Türk topçuları Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak top atışlarında bulundu. Çok sayıda hedef vuruldu. Fırtına obüsleri de aynı noktalara yoğun ateş altına aldı.



TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Son olarak bölgedeki birliklerimize saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist daha öldürüldü.



Bu arada, Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.



Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.



Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.



Harekat kapsamında, Ömer Uşağı köyünün kuzeyinde, Suriye bölgesinde girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı bildirildi. Bu haberle birlikte harekat sırasında şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.



Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.



Zeytin Dalı Harekâtı’nın 5. gününde sahadan gelen ilk bilgilere göre; terör örgütünde emir-komuta zinciri koptu. Afrin’de belediyelere ait hoparlörlerden terör örgütü militanlarına dağılmamaları, görev yerlerini terk etmemeleri ve motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde anonsların yapıldığı aktarıldı.







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