Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.



Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik soruşturma başlatıldı.



Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.



Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında yer aldı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.



HDP'Lİ 2 VEKİL HAKKINDA İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin operasyonu'nun başlamasıyla halkı sokağa çağıran HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgen hakkında inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Zeytin Dalı Harekâtı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.



Mehmetçiğin, sınır ötesi terör tehdidine karşı başlattığı Afrin operasyona en büyük tepki, terör örgütünün siyasal uzantısı HDP'den geldi.



HDP'li vekiller Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgen, twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı sokağa çıkmaya çağırdı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iç karışıklık çıkarmaya çalışan 2 HDP'li hakkında inceleme başlattı.



Bu soruşturma haberi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.



Başsavcılık açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır." denildi.



Açıklamada "Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, kolluk birimlerinin bilgilendirildiği, suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitlerin devam ettiği" kaydedildi.





18 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.



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