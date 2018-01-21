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Zeytin Dalı Harekatı'na Azerbaycan'dan destek geldi

Türkiye'nin Afrin operasyonu'na Azerbaycan'dan destek geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev "TSK'nin Harekatı, Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na Azerbaycan'dan destek geldi

Azerbaycan'dan "TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'na destek geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör mağduru bir ülke olan Azerbaycan olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını, uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını desteklediklerini belirtti.

Dışişleri sözcüsü Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak "Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor." dedi. 

Uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliğin temin edilmesi için terör tehlikesinin kökünün kazınması gerektiğini vurgulayan Hacıyev "Türkiye, defalarca terör saldırılarına uğradı ve çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Azerbaycan, Türkiye'nin terör tehdidine karşı güvenlik endişelerini anlıyor. Kardeş Türkiye ve Türk halkının bir daha hiçbir zaman terör saldırılarına maruz kalmamalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Afrin operasyonu
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