Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa’nın başvurusu üzerine Suriye’deki son durumu görüşmek üzere toplandı. Zeytin Dalı Harekatına İngiltere'den destek açıklaması gelirken, Almanya ve Fransa "siyasi düzlemde ilerlemenin hedeflenmesi gerekiyor" şeklinde açıklama yaptı

BM Güvenlik Konseyi, Fransa’nın başvurusu üzerine Suriye’deki son durumu görüşmek üzere toplandı.



Zeytin Dalı Harekatına İngiltere'den destek açıklaması geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili, “Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı” açıklamasında bulundu.



Almanya ve Fransa ise Türkiye'nin itidalli davranması yönünde çağrıda bulundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de,“Suriye’nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor” dedi.



Fransa Dışişleri Bakanlığı da Afrin’deki operasyona ilişkin Türkiye’ye insani durumu da göz önünde bulundurarak itidalli davranması yönünde çağrı yaptı.



Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Türkiye’nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi.



İngiltere'nin yanı sıra Katar da Afrin harekatını desteklediklerini bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır "Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldı" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr