Elazığ'ın Keban ilçesinde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü harekata destek amacıyla Seftil Dağı'na Türk Bayrağı dikildi, dua edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Seftil Dağı'na Türk bayrağı dikildi, dua edildi.



Keban Ülkü Ocakları Başkanlığı üyesi bir grup genç, Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan harekatta destek için Seftil Dağı'na üzerinde Türk bayrağının yer aldığı 12 metrelik direk dikti.



Gençler daha sonra harekatın başarısı için dua etti.



Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, Afrin'deki Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için bayrak direği diktiklerini belirterek, "Bayrağımızın gölgesinde hem maneviyatı hem de var olma sebebimizi hatırlamak böyle bir girişimde bulunduk." dedi.