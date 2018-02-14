Zeytin Dalı Harekâtı 26'ncı gününde kararlılıkla devam ediyor. Harekâtta hergün önemli aşamalar kaydediliyor, teröristlerin ellerinden köyler kurtarılıyor. Son olarak Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyü terör örgütü PKK/PYD'den temizledi. TSK'nın ilerleyişi sürerken ilk günden bu yana bin 485 terörist etkisiz hale getirildi. Bugünün dikkat çeken ayrıntısı ise yasaklı mayınların ele geçirilmesi oldu...

Bin 485 terörist etkisiz hale getirildi, TSK bir köyü daha PKK/PYD'den temizledi, Burseya Dağı patlayıcılardan arındırılırken Afrin'de yasaklı anti-personel mayınları ele geçirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Amerika'nın kara gücüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 26. günde. TSK'nın kararlı ilerleyişi devam ediyor.



Türk ordusu, Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü terör örgütü PKK/PYD'den temizledi. Harekâtın başından bu yana 36'sı köy, 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere toplam 54 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



Genelkurmay Başkanlığı da bilançoyu açıkladı. Öldürülen terörist sayısı 1500'e dayandı.



Bugün operasyonlarda 46 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Afrin'de etkisiz hale getirilen PKK/PYD ve IŞİD'li sayısı bin 485'e yükseldi.



Terörden arındırılan noktalar uzman ekiplerce temizleniyor. Stratejik Burseya Dağı'na tuzaklanan patlayıcılar tek tek imha ediliyor.



İşte o bölgelerde teröristlerin üzerinden çıkan mühimmatlar da dikkat çekiyor. İşte bu ekrandaki mayın Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan anti-personel mayını...



Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, 20 Ocak'tan bu yana çok sayıda muhtelif tipte silah ele geçirdi. Bu mayınlar ise teröristlerin gözünün nasıl karardığının da göstergesi...



Çünkü bu yasaklı mayınlar çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor.





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