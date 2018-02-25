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Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'de icra edilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu kaydedildi.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #asker şehit #Afrin şehit #tsk #Türk Silahlı Kuvvetleri
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