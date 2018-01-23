Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekâtı"nda bugün dördüncü gündü. El Hammam köyü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırıldı. Bölge ateş altına alındı. Mehmetçik, Burseya Dağı'nı da tamamen temizledi. Operasyonda 25 PKK/PYD'li terörist öldürüldü. Bölgede yoğun çatışmalar yaşanırken şuana kadar 15 köy terörden kurtarıldı.

El Hammam köyü ve çevre tepeler terörden temizlendi, Afrin'deki PKK/PYD'nin hedefleri bombalandı. "Zeytin Dalı Harekâtı"nın dördüncü gününde Türk ordusunun kara operasyonları sürüyor.



Azez cephesinin açılmasından 3 saat sonra ilk zafer kazanıldı. Mehmetçik, Burseya Dağı'nda kontrolü tamamen sağladı.



Savaş uçaklarıyla vurulan Afrin'e hakim dağda, birliklerimizle PKK/PYD'liler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Çatışma anları kameralara da yansıdı. Tamamen ele geçirilen Burseya Dağı'nda 25 terörist öldürüldü, 10'u yakalandı.



Kaynaklar, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı.



Operasyonun başından bu yana ise 170'in üzerinde hedef imha edildi. 15 köyde terör örgütü PYD/PKK'dan alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in batısından sürdürdüğü operasyonda ise Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.



Cinderes bölgesi, terör örgütünün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge... Bunun yanında Afrin'e uzanan düz bir vadi konumunda.



Harekat kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu birlikler de Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden itibaren aralıklarla top atışı yaptı.





ulusal.com.tr