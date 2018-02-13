Bin 439 terörist etkisiz hale getirildi, 627 hedef imha edildi, 50 stratejik nokta terörden arındırıldı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın 25'inci gününde Türk ordusunun en elit birlikleri SAT ve SAS komandoları Afrin'e gönderildi.

627 PKK/PYD'ye ait hedefi topçu birlikleri karadan vurdu, Türk jetleri ise havadan.



Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki PKK/PYD'yi köşeye sıkıştıran Türk ordusu kararlı, Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenecek.



50 stratejik noktayı terör örgütü ile göğüs göğüse çarpışarak temizleyen Türk askeri, Afrin kırsalından merkeze doğru ilerliyor.



Raco kırsalında dün akşam yaşanan çatışmalarda 70 terörist etkisiz hale getirildi. 25 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 439'a yükseldi.



Yaklaşık bir ay içerisinde kırsalın tamemen temizlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye Türk ordusunun en seçkin kuvvetlerini göndermeye başladı.



JÖH ve PÖH'lerden sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en elit birlikleri olan SAT ve SAS timleri de Afrin'e gönderildi. Bölgede "Timsahlar" olarak bilinen iki tabur deniz piyadesi de görev yapıyor.



Harekâtın başından beri sivillerin zarar görmemesi için temkinli ilerleyen Türk Ordusu, 3 aşamalı bir plan uygulamayı hayata geçirecek.



Afrin merkezine operasyon öncesi anonslar yaparak sivil halkın bölgeyi terk etmesi istenecek. Bildiriler dağıtılarak çağrı yapılacak. Sivillerin bölgeyi boşaltması için uluslararası hukuka uygun süre tanınacak.



Ardından birden fazla bölgeye ayrılan ve birbirinden bağı koparılan alanlara operasyonlar başlayacak. Güneydoğu'daki hendek operasyonlarında olduğu gibi teröristlere "teslim olun" anonsları yapılacak.



Afrin dahil tüm yerleşim yerlerinde, temizlik harekâtının mahalle mahalle değil, şehirlerin büyük bölgelere ayrılarak ayrı ayrı yapılması planlanıyor. Operasyonun bahar aylarına kadar sürmesi öngörülüyor.











ulusal.com.tr