TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan ve Eda Güney çiftinin nikahı, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla ilçe merkezinde kıyıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla düzenlenen nikah töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da dünya evine girdi.



Belediye tarafından ilçe meydanında düzenlenen toplu nikah töreninde, çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kıydı.



Kantarcı, burada yaptığı konuşmada, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla belediyeye müracaat eden 4 çiftin ilçe meydanında düzenlenen nikah törenine katıldıklarını söyledi.

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da nikah için Çaycuma'ya izine geldiğini ve kutlamanın kendilerine bir sürpriz olduğunu, nikah töreninden 10 gün sonra tekrar görevine döneceğini kaydetti.



Balıkan, "Çok mutluyum. Yaklaşık 8 yıldır evlenmenin hayalini kurduğum Eda'mla evlendim. Allah bundan sonra bizi bir yastıkta kocatsın diyorum. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır askerim. Evlenmek için izine geldim. Allah nasip ederse 10 gün sonra tekrar görevimin başına döneceğim." dedi.

Eda Güney ise hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Ben de çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Her zaman eşimin yanındayım. Mesleğini ikimiz birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ona her zaman destek olacağım ve her zaman yanındayım." diye konuştu.