Türk ordusunun Amerika'nın terör koridoruna darbe indirdiği Zeytin Dalı Harekâtı 7. gününde... Afrin'de PKK/PYD hedefleri imha ediliyor. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, 13 savaş uçağı ile 23 hedefin vurulduğunu açıkladı. Şu ana kadar operasyonlarda 343 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer yandan ise 8'inci cephe de Mare'de açıldı.

Obüsler karadan, Türk jetleri havadan vurdu. Şu ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi.



Türkiye, terör koridoruna "Zeytin Dalı" harekâtıyla ağır darbe indiriyor. Afrin'de Amerika'nın kulelerine saklanan teröristler temizleniyor. 7 günün geride kaldığı operasyonlarda yüzlerce PKK'lı öldürüldü.



Türk ordusu fırtına obüsleriyle gün boyunca hedefleri top atışına tuttu. Karadan ve havadan terörist mevzileri bombalandı. Savaş uçakları, fırtına obüsleri ve tanklarla atışlar yapıldı.



TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 343 PKK/PYD ve IŞİD'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edildi. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine döndü.



PYD'li teröristlerin kaçış noktası olabileceği ifade edilen Tel Rıfat'a doğru operasyon da başlatıldı. Bu kapsamda Mare'de 8. cephe açıldı. Bu arada Burseya dağında yoğun çatışmalar devam ediyor.



Afrin doğusundaki dağlık arazide ise stratejik 4 noktaya üs inşa edilecek. Hayata geçirilecek üsler kalıcı olacak ve sınır hattındaki ÖSO grupları bu üslere yerleştirilecek.



Afrin'e hakim Burseya Dağı’ndan sonraki hedefin, Türkiye'ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu da belitiyor.



ulusal.com.tr