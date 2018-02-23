Afrin'deki terör konvoyunu imha eden roketlere dair bir haberle devam edelim. Zeytin Dalı Harekâtı'nda yüzde 90 yerli silahlar kullanılıyor. Onlardan biri de millî roketler. Terör hedefleri 40 kilometre menzile sahip Sakarya roketleri ile vuruluyor. İşte, 80 saniyede 40 atış yapabilen Sakarya'lar...

Amerikan silahlarını taşıyan terör koridorunu işte bu roketler vurdu.



Onların adı Sakarya. PKK/PYD hedeflerini yerle bir ediyorlar. Terörist mevzilerini ve cephaneliklerini tam isabetle vuruyorlar.



Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda yüzde 90 yerli silahlar kullanılıyor. Sakarya füzeleri de o milli silahlardan biri. Ve bu silahlar operasyonlarda önemli rol oynuyor.



Sınır birlikleri harekâtın kararlı bir şekilde devam etmesi için oldukça önemli. Sakarya roketleri de sınır birliklerinin kilit mühimmatlarından. Öyle ki Fırat Kalkanı Harekâtı'nda da kullanılmış terör örgütüne büyük darbeler vurulmuştu.



Sınır güvenliğinin vazgeçilmezi milli roketler zırhlı birliklerin ve komandoların ilerleyişine de destek veriyor.



Peki sürecin aşamaları nasıl işliyor? Terör hedeflerinin koordinatları önce İHA ve SİHA'larla belirleniyor.



Ardından devreye milli sakarya roketleri giriyor.



Tam 40 kilometre uzaklıktaki hedef yerli ve milli roketlerle nokta atışıyla imha edilebiliyor.



Roket bataryaları, 80 saniyede 40 roketi ateşleyebiliyor. Yani her roket iki saniyede bir teröristlerin bulunduğu kordinata gönderilebiliyor.



Üstelik milli roketler en zorlu hava şartlarına bile dayanıklılar. Geceleri de kullanılan roket bataryaları hedef aldıkları bölgelerde yaklaşık 3 kilometre çapındaki alanda etkili oluyor.







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