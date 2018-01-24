Şimdi Afrin harekatını yöneten komutanı bir tanıyalım, kimdi hatırlayalım... Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'den bahsediyoruz. Korgeneral Temel, askerin "Temel Babası", 15 Temmuz Amerikancı darbede FETÖ'cüler için "vurun" emrini veren isimdi. Daha da önemlisi PKK ile ortak mücadele için Iraklı Komutan ile el sıkışmış, birlik mesajı vermişti.

O, Mehmetçiğin "Temel Babası"... FETÖ'cülerin 15 Temmuz gecesi ise korkulu rüyası olmuştu.



Şimdi bu isim Afrin'de terör örgütü ile çarpışan Mehmetçiğin başında, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel...



Harekatın temellerinden biri bundan 4 ay önce Suriye sınırında, Habur'da atılmıştı. Çünkü Barzani 25 Eylül 2017'de Irak'ı parçalayacak bölünme refrandumunu devreye sokmuştu.



Türkiye Barzani'nin bu hamlesine karşı sınır birliklerinde kara ve hava tatbikatlarına başladı. Ankara ise Irak Merkezi Hükümeti ile ortak tavır aldı. Türk Ordusunun tatbikatlarına Irak Ordusu da katıldı.



İki ordu birlikte tatbikat yaptı, muharrebe eğitimi aldı. İki ülke askeri tatbikat sonunda omuz omuza böyle poz verdi. Bu poz ile bölücülüğe karşı bölge ülkelerinin birliğini gösteren büyük dönüm noktasıydı.



25 Eylül referandumu başarısızıkla sonuçlandı. Yani Irak'ın kuzeyindeki oyun bozuldu, Barzani kaybetti... Bağdat, bölgede kontrolü sağladı. Barzani'nin kabuğuna çekilmesiyle Amerika'nın Irak ve Suriye kuzeyinde birleştirmeyi planladığı bölgeler ortadan ikiye bölündü.



90'lı yıllardan beri Barzani'nin denetiminde olan İbrahim Halil Sınır Kapısı da Bağdat'a devredildi. Türk ordusu devir teslim sırasında da Iraklı askerlerin yanındaydı.



O gün akıllarda kalan ise Korgeneral Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi'nin dakikalar süren bu samimi konuşmasıydı.



Temel, şimdi Irak'ı parçalayarak, Türkiye'nin sınırlarında kukla bir devlet kurmak için çabalayan Amerika'nın terör koridorunu dağıtmak için görev başında....



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