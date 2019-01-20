Türk Ordusu'nun şanlı tarihine geçen günlerden biri bugün. Yani Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümü... 2 ay gibi kısa sürede Afrin'i PKK'lılardan temizleyen kahraman Mehmetçik'in destan yazdığı o operasyonu getiriyoruz karşınıza...

Türk ordusu, 20 Ocak'ta Hatay ve Kilis'ten sınırı geçti. Suriye halkına huzuru götürmek, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için Zeytin Dalı Hatekatı'nı saat 17.00'da başlattı.



Ajanslara ilk bu görüntüler düştü. Türk milletinin göz bebeği olan Mehmetçikler tabur tabur, Afrin'e kahraman gibi uğurlandı.



Kararlılık, güven ve cesaret hakimdi onlarda....İşte arkasına milletinin gücünü alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 58. gününde adım adım ilerlediği Afrin'i PKK/PYD'den ele geçirdi.



Türk ordusu ve ÖSO güçleri, bir çember gibi operasyon kapsamında ilerledi. Köyler, kritik tepeler, silah depoları, ana yollar tek tek ele geçirildi. ABD'nin desteğine rağmen, Kandil'den teröristlerin kaydırılmasına rağmen PKK direnemedi, çoğu kaçtı, silah bırakanlar oldu, 4 binden fazla terörist de etkisiz hale getirildi.



Ve son aşamaya geçildi. Bu sabaha karşı 05.00'da Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri doğu, batı ve kuzey yönlerinden ilçe merkezini kuşattı. İlk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.



Direnişle karşılaşmayan TSK ve ÖSO güçleri, 8.30 sularında ilçe merkezinde tamamen kontrolü sağladı. Bazı teröristler yakalanıp gözaltına alındı.



Suriye halkına huzuru götüren Mehmetçik, Suriye halkı tarafından bu görüntülerle karşılandı. Rahat bir nefes alan siviller, TSK sayesinde yeniden güvende.



TSK'nın kontrölündeki ÖSO güçleri de ilçede zafer turu attı.



Operasyonlarda yerle bir edilen PKK heykeli de görüntülendi. Mehmetçik ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları imha etti.



Afrin'de kontrölü sağlayan Türk ordusu, PKK'nın sözde hükümet binasına Türk bayrağı astı. Zafer şehitlere ve Türk mileltine arağan edildi.



Türk ordusu destan yazdığı Afrin'i komando marşıyla inletti.





ulusal.com.tr