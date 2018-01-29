Afrin'deki terör örgütüne ait hedefler, hava kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla vuruldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597'ye yükseldi. Burseya Dağı'na Türk Bayrağını diken kara birlikleri Afrin'in doğusunda Bafelyum'da, kuzeyinde ise Darmık tepelerinde harekata devem ediyor.

10 günde 73'ü dün yaşanan çatışmalarda olmak üzere harekatta 597 terörist etkisiz hale getirildi. 25 savaş uçağı hava harekatı düzenledi, terör örgütüne ait 44 hedef imha edildi.



Burseya Dağı'nı PKK/PYD'den temizleyerek önemli bir stratejik başarı kazanan Türk askeri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama, imha faaliyetine başladı.



Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde kara birlikleri Afrin düzlüklerine doğru ilerliyor. Burseya dağının PKK/PYD'den alınmasıyla Afrin'in doğusundan Mehmetçiğin önünde başka engel kalmadı.



Doğu hattında ilerleyen Türk ordusunun hedefinde Kilis'e roket atılan diğer bir tepe olan Bafelyum var. Bölgede operasyon sürüyor.



Bir diğer sıcak hat ise Hatay Gülbaba köyü karşısında, Afrin'in kuzeyinde yer alan Darmık dağı...



Darmık Dağı, Zeytin Dalı Harekatının en ciddi hedeflerinden biri olarak görülüyor. Terör örgütü PKK/PYD'nin bu bölgede derin beton mevziler kazdığı, Afrin'e silah ve terörist desteği sağladığı biliniyor.



Türk savaş uçakları da bu yüzden Darmık Dağı'nın hakim tepelerini ve yamaçlarını bombalıyor.



Hava harekatı sürerken zırhlı birlikler dağın doğusundan bölgeye giriş yaparak, kuşatma başlattı.



Azez'in güneybatısındaki Minnig hava alanı için de hazırlık yapılıyor. Bölgeye yönelik harekatın hızlanması için yeni sevkiyatlar yapıldı.



Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısında yer alan Cinderes beldesinde, Kırıkhan karşısında Şıh Haddid köyünün bulunduğu tepede ve Hassa'nın karşısında Raco Dağı'nda da çatışmalar devam ediyor.

Sevkiyatlar da devam ediyor.







HABER: EKREM DEMİR

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