Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından tüm Türkiye'ye seferberlik ruhu yayıldı. Operasyondaki askerlere Kayseri'den fındık, Afyon'dan mercimekli bükme ve Hatay'dan üşümesinler diye içlik gönderildi. Özlediğimiz birlik görüntüleri geliyor ekranlarınıza...

Türk milletinin Mehmetçik sevgisi sınır tanımıyor.



Cepheye gitmek için can atan Anadolu kadını, askerler için atkı bere örüyor, yöresel lezzetler yapıyor. Toplumun her kesimi askerlerimiz için seferber oluyor.



Kayseri'de Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanları kendi aralarında para toplayıp, 215 kilogram fındık içi aldı.



Paketlenen fındıklar askerlere ulaştırılmak için kargoya verildi.



Türk milleti canıyla kanıyla Afrin operasyonuna destek veriyor. Yine Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları Zeytin Dalı Harekatı'na katkıda bulunmak için kan bağısında bulundu.



Bu görüntüler de Hatay'dan... Aralarında para toplayan kadınlar kendi aralarında para toplayıp kumaş aldı. Alınan kumaşlarla da askerler için içlikler hazırladı.



60 içlik, eldiven ve çorap Mehmetçik'e yolladı.



Afyonlu kadınlar da askerlerimiz için mercimekli bükme kampanyası başlattı.



Yöre halkı tarafından bölgeye has lezzet olan mercimekli bükmeler operasyondaki askerlere koliler halinde gönderildi.







